DRUG TAKE BACK DAY TOTALS TALLIED

MIDWESTERN COMMUNITIES ACROSS THE DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION OMAHA FIELD DIVISION SAFELY DISPOSED OF 18,710 POUNDS OF UNNEEDED AND EXPIRED MEDICATIONS ON OCTOBER 25, AT THE 29TH NATIONAL PRESCRIPTION DRUG TAKE BACK DAY.
NATIONALLY, THE D-E-A AND ITS LAW ENFORCEMENT PARTNERS REMOVED 571,054 POUNDS OF MEDICATION AT 4,317 COLLECTION SITES.
MORE THAN 125 LAW ENFORCEMENT PARTNERS IN IOWA, MINNESOTA, NEBRASKA, SOUTH DAKOTA AND COUNTIES IN WESTERN ILLINOIS JOINED THE DEA IN HOSTING 132 TAKE BACK DAY LOCATIONS.
SINCE ITS INCEPTION IN 2010, MORE THAN 20 MILLION POUNDS OF MEDICATION HAVE BEEN COLLECTED AT NATIONAL PRESCRIPTION DRUG TAKE BACK DAY.