TRICK OR TREAT TIPS FOR HALLOWEEN

TRICK-OR-TREATING WILL BE OBSERVED IN SIOUX CITY FRIDAY EVENING FROM 6P.M. TO 8P.M.
OFFICER GINA ROBERTS OF THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT HAS SOME SAFETY TIPS FOR A SAFE AND
FUN HALLOWEEN FOR PARENTS AND TRICK-OR-TREATERS;
TRICK10 OC………..ON THE CROSSWALKS. :17
CHILDREN UNDER 12 SHOULD BE ACCOMPANIED BY A RESPONSIBLE ADULT.
ROBERTS SAYS YOU SHOULDN’T ASSUME THE RIGHT OF WAY BECAUSE MOTORISTS MAY HAVE TROUBLE SEEING TRICK-OR-TREATERS, ESPECIALLY IF THEY CUT ACROSS THE MIDDLE OF THE STREET:
TRICK11 OC……….YOU CAN TURN RIGHT. :18
SHE SAYS TO ONLY GO TO HOMES WITH A PORCH LIGHT ON AND NEVER ENTER A HOME OR CAR FOR A TREAT:
TRICK12 OC……AT THAT TIME. ;05
AFTERWARDS, BEFORE ALLOWING YOUR CHILDREN TO EAT ANY OF THE TREATS, EXAMINE THEM TO BE SURE
THEY HAVEN’T BEEN UNWRAPPED AND ARE SAFE TO EAT.
FOR HOMEOWNERS, KEEP SIDEWALKS, DRIVEWAYS, AND YARDS FREE OF TRIP HAZARDS AND MAKE SURE YOUR YARD IS CLEAR OF SUCH THINGS AS LADDERS, HOSES, FLOWERPOTS AND PET LEASHES.