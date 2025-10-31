SERVICE OF CLOSURE TO HONOR FORMER ARMY BASE CHAPEL

A SERVICE OF THANKSGIVING AND CLOSURE TO HONOR THE FORMER SIOUX CITY ARMY AIR BASE CHAPEL WILL BE HELD NEXT TUESDAY, NOVEMBER 4, AT 1 P.M.
THE EVENT WILL TAKE PLACE AT THE CHAPEL, LOCATED AT 2812 NIOBRARA AVENUE, AND WILL BE LED BY REVEREND ANDREW NELSON, CHAPLAIN OF THE 185TH AIR REFUELING WING.
CONSTRUCTED IN 1942, THE CHAPEL IS ONE OF TWO ORIGINAL CHAPELS BUILT AS PART OF THE SIOUX CITY ARMY AIR BASE, A HISTORIC COMPLEX THAT ONCE INCLUDED MORE THAN 130 BUILDINGS SUPPORTING WORLD WAR II TRAINING AND OPERATIONS.
THE CITY WILL PARTNER WITH THE MIDAMERICA MUSEUM OF AVIATION AND TRANSPORTATION TO PRESERVE SOME ELEMENTS OF THE BUILDING THAT MAY INCLUDE WINDOWS, DOORS, PEWS, BEAMS, AND THE STEEPLE, TO BE REPURPOSED INTO A FUTURE MUSEUM EXHIBIT HONORING THE SITE’S MILITARY
AND COMMUNITY HERITAGE.
FOLLOWING THE CHAPEL’S REMOVAL, THE SITE WILL PROVIDE NEW DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR THE AVIATION INDUSTRY NEAR SIOUX GATEWAY AIRPORT/BRIGADIER GENERAL BUD DAY FIELD.
Photos from SC Public Museum collection