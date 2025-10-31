MAYORS YOUTH COMMISSION ACCEPTING APPLICATIONS

APPLICATIONS FOR LOCAL SIOUX CITY 9TH OR 10TH GRADE STUDENTS ARE BEING ACCEPTED FOR THE 2026 MAYOR’S YOUTH COMMISSION.
MARY KOSTER IS THE COMMISSION COORDINATOR:
STUDENTS WHO LIVE IN SIOUX CITY OR ATTEND SCHOOL WITHIN THE CITY ARE ENCOURAGED TO APPLY.
LAYLA LILLY IS THE CURRENT YOUTH COMMISSION MAYOR AND HAS BEEN INVOLVED SINCE 5TH GRADE WHEN SHE WAS A LOCAL YOUNG AMBASSADOR:
APPLICATIONS ARE BEING ACCEPTED THROUGH NOVEMBER 10.
STUDENTS MAY APPLY ONLINE ONLINE AT http://SIOUX-CITY.ORG/MAYORSYOUTHCOMMISSION.