THUNE HOPEFUL FOR RESOLUTION AS SHUTDOWN REACHES 30 DAYS

THE GOVERNMENT SHUTDOWN IS NOW IN ITS 30TH DAY.
SENATE MAJORITY LEADER JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA SAYS BIPARTISAN TALKS HAVE “TICKED UP SIGNIFICANTLY” AND MIGHT BE A “PRECURSOR” FOR ENDING THE SHUTDOWN.
ON WEDNESDAY, EFFORTS TO DO THAT DID NOT SUCCEED:
OVER 40-MILLION AMERICANS WHO DEPEND ON FOOD BENEFITS MAY SEE THEIR AID COME TO AN END ON SATURDAY IF THE APPROPRIATIONS BILL ISN’T PASSED.
SOME DEMOCRATS ARE CALLING ON THE TRUMP ADMINISTRATION TO USE CONTINGENCY FUNDS TO CONTINUE THE BENEFITS, BUT THE USDA SAYS IT DOESN’T HAVE THE LEGAL AUTHORITY TO USE THE FUNDS.