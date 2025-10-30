Home Local News THUNE HOPEFUL FOR RESOLUTION AS SHUTDOWN REACHES 30 DAYS

THUNE HOPEFUL FOR RESOLUTION AS SHUTDOWN REACHES 30 DAYS

By
Woody Gottburg
-
28
SHARE
DR4

THE GOVERNMENT SHUTDOWN IS NOW IN ITS 30TH DAY.
SENATE MAJORITY LEADER JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA SAYS BIPARTISAN TALKS HAVE “TICKED UP SIGNIFICANTLY” AND MIGHT BE A “PRECURSOR” FOR ENDING THE SHUTDOWN.

ON WEDNESDAY, EFFORTS TO DO THAT DID NOT SUCCEED:

THUNE5 OC…..AS LEVERAGE :14

OVER 40-MILLION AMERICANS WHO DEPEND ON FOOD BENEFITS MAY SEE THEIR AID COME TO AN END ON SATURDAY IF THE APPROPRIATIONS BILL ISN’T PASSED.

THUNE6 OC…..CONTINUE THIS SHUTDOWN. ;16

SOME DEMOCRATS ARE CALLING ON THE TRUMP ADMINISTRATION TO USE CONTINGENCY FUNDS TO CONTINUE THE BENEFITS, BUT THE USDA SAYS IT DOESN’T HAVE THE LEGAL AUTHORITY TO USE THE FUNDS.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR