SIOUXLAND CHAMBER ENDORSES 3 NEWCOMERS FOR SC SCHOOL BOARD

THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE WANTS TO SEE A BIG CHANGE IN THE MAKE UP OF THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD.
THE CHAMBER’S GOOD GOVERNMENT COMMITTEE INTERVIEWED ALL SEVEN CANDIDATES FOR THE THREE OPEN SEATS, AND HAS ANNOUNCED THAT THEY ARE ENDORSING DR. CYNDI HANSON, DR. CHRISTIAN SUPIOT PEREZ, AND MS. A.J. CECIL-STARLIN FOR THE THREE POSITIONS IN TUESDAY’S ELECTION.
NONE OF THE THREE INCUMBENTS, CURRENT BOARD CHAIRMAN JAN GEORGE, FORMER CHAIRMAN DAN GREENWELL, AND BOARD MEMBER BOB MICHAELSON WERE ENDORSED BY THE CHAMBER FOR A NEW TERM.
A STATEMENT RELEASED BY THE CHAMBER SAYS IN PART THAT “THE GOOD GOVERNMENT COMMITTEE CONCLUDED THAT THE OPPORTUNITY TO RESTORE TRUST AND TRANSPARENCY, AS WELL AS ENHANCE COMMUNICATION, COOPERATION, AND COLLABORATION BETWEEN THE ELECTED MEMBERS OF OUR SCHOOL BOARD AND THEIR MANY CONSTITUENCIES, MUST BECOME A LEADING PRIORITY FOR THOSE ELECTED TO SERVE.”
THE COMMITTEE STATEMENT SAYS “FULFILLING THE PROMISE AND POTENTIAL OF EVERY CHILD IN OUR INCREASINGLY DIVERSE STUDENT POPULATION WILL BE BEST ACCOMPLISHED BY SERVANT LEADERS WHO ENDEAVOR TO LEAD BY EXAMPLE, FOCUS ON TEAM BUILDING, AND PROVIDE DIRECTION TO THE EDUCATION PROFESSIONALS IN THE ADMINISTRATION WHILE RESPECTING THEIR AUTONOMY AND INDEPENDENCE.”