REYNOLDS SAYS IOWA NATIONAL GUARD WILL HELP WITH FOOD DISTRIBUTION

GOVERNOR KIM REYNOLDS IS ORDERING THE IOWA NATIONAL GUARD TO PREPARE FOR FOOD DISTRIBUTION MISSIONS AS IOWA FOOD BANKS AND PANTRIES EXPECT MASSIVE DEMAND WHEN TENS OF THOUSANDS OF IOWA HOUSEHOLDS DO NOT GET MONTHLY SNAP BENEFITS ON SATURDAY DUE TO THE FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN.
RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS.
FEDERAL OFFICIALS NOTIFIED THE STATE DAYS AGO THAT 45 MILLION DOLLARS IN SNAP BENEFITS FOR OVER 130-THOUSAND IOWA HOUSEHOLDS WOULD NOT BE DELIVERED ON NOVEMBER 1ST.
