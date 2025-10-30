PLYMOUTH COUNTY TRAFFIC ENFORCEMENT EFFORT TO TAKE PLACE

AREA DRIVERS OUT ON HALLOWEEN NIGHT AND THOSE RETURNING HOME FROM THE LE MARS VS SGT. BLUFF HIGH SCHOOL FOOTBALL GAME NEED TO BE AWARE OF A SPECIAL TRAFFIC ENFORCEMENT EFFORT THAT EVENING.
PLYMOUTH COUNTY DEPUTIES, THE IOWA STATE PATROL AND LE MARS POLICE WILL BE OUT IN FORCE FRIDAY NIGHT WORKING THE HIGHWAY 75 CORRIDOR FROM THE WOODBURY COUNTY BORDER THROUGH LE MARS.
THE FOCUS OF THE PROJECT IS TO DETECT IMPAIRED OR INTOXICATED DRIVERS, STOP EXCESSIVE SPEEDERS, WATCH FOR DRIVERS VIOLATING THE HANDS FREE NO CELL PHONES HELD WHILE DRIVING LAW, AND ENFORCE SEAT BELT USAGE.
THE OPERATION WILL TAKE PLACE DURING THE EVENING AND OVERNIGHT HOURS.
DRIVE SAFELY EVERYONE.