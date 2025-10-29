STATEN PLEADS GUILTY TO VEHICULAR HOMICIDE CHARGES

A SIOUX CITY MAN CHARGED IN THE DEATHS OF TWO PEOPLE IN A TWO VEHICLE CRASH IN OCTOBER OF 2023 HAS PLEADED GUILTY TO ALL CHARGES IN THE CASE.
32-YEAR-OLD WESLEY STATEN PLED GUILTY WEDNESDAY AFTERNOON IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT TO TWO COUNTS OF VEHICULAR HOMICIDE AND ONE COUNT EACH OF LEAVING THE SCENE OF A FATAL ACCIDENT AND OPERATING WHILE INTOXICATED.
AUTHORITIES SAY STATEN WAS DRIVING A FORD EXPEDITION WESTBOUND ON 6TH STREET AT A HIGH RATE OF SPEED AND RAN A RED LIGHT ON OCTOBER 13TH OF 2023, STRIKING A NORTHBOUND FORD FUSION OCCUPIED BY THE TWO VICTIMS, 51-YEAR-OLD TERRY FRISBIE OF SIOUX CITY AND 50-YEAR-OLD JUDITH JORDAN OF LE MARS.
THE ACCIDENT HAPPENED AT THE 6TH AND WESLEY PARKWAY INTERSECTION..
SENTENCING WILL TAKE PLACE ON JANUARY 19TH OF 2026.
STATEN’S BOND WAS REVOKED AND HE REMAINS IN CUSTODY..