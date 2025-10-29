IOWA 4TH DISTRICT GOP CANDIDATES TALK ISSUES

THE IOWA FAITH AND FREEDOM COALITION HOSTED THE FIRST FORUM FEATURING THE FIVE REPUBLICAN CANDIDATES RUNNING IN IOWA’S FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT THIS WEEK IN TREYNOR.
DOUGLAS JENSEN, A VETERAN OF THE AIR FORCE FROM SILVER CITY, TOLD THE CROWD HE’S RUNNING BECAUSE WASHINGTON IS BROKEN:
SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE PRESIDENT CHRIS MCGOWAN SAYS MEMBERS OF CONGRESS FROM BOTH PARTIES HAVE SHOWN THEY CANNOT SAY NO TO MORE SPENDING — AND THE FEDERAL DEFICIT GROWS.
MATT WINDSCHITL OF MISSOURI VALLEY IS THE ONLY ONE OF THE CANDIDATES WHO’S WON ELECTED OFFICE BEFORE.
HE HAS BEEN ONE OF THE G-O-P LEADERS IN THE IOWA HOUSE FOR THE PAST 16 YEARS.
CANDIDATE RYAN RHODES, THE FOUNDER OF THE IOWA TEA PARTY, RECENTLY STEPPED DOWN AS C-E-O OF PARLER, A SOCIAL MEDIA PLATFORM POPULAR WITH CONSERVATIVES.
CANDIDATE CHRISTIAN SCHLAEFER, A FARMER AND SOFTWARE ENGINEER FROM LAKOTA, SAYS PRESIDENT TRUMP HAS DONE AN AMAZING JOB, BUT THE D.C. SWAMP IS FAR DEEPER AND MORE DANGEROUS THAT ANYONE HAD IMAGINED.
THREE DEMOCRATS HAVE ALSO BEEN CAMPAIGNING IN THE DISTRICT.