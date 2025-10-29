GROUNDBREAKING OF NEW SCHEELS SPORTS ACADEMY TAKES PLACE

THE OFFICIAL GROUNDBREAKING FOR A NEW YOUTH SPORTS COMPLEX TOOK PLACE WEDNESDAY AT NOON NEXT TO THE LEWIS & CLARK PARK BASEBALL STADIUM.
DUSTIN COOPER IS THE DIRECTOR OF THE SIOUXLAND SPORTS ACADEMY, WHO ANNOUNCED THE PROJECT BACK ON JUNE 6TH:
GROWTH IS THE KEY WORD, AS THE SPORTS ACADEMY HAS OUTGROWN ITS CURRENT FACILITY, AND COOPER SAYS THIS NEW FACILITY WILL PROMOTE GROWTH IN YOUTH SPORTS AND THE LOCAL ECONOMY:
SCHEELS INVESTED IN THE PROJECT BY PURCHASING THE NAMING RIGHTS.
THE $5 MILLION DOLLAR STRUCTURE WILL INCLUDE FIVE BASKETBALL COURTS AND MORE:
CONSTRUCTION OF THE BUILDING IS EXPECTED TO TAKE PLACE QUICKLY WITH COMPLETION EXPECTED BY NOVEMBER OF 2026.