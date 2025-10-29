GOFF CHARGED WITH 1ST DEGREE HUMAN TRAFFICKING

THE IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION AND THE PERRY, IOWA POLICE DEPARTMENT HAVE CHARGED 41-YEAR-OLD AMANDA JEAN GOFF OF BRITT, IOWA WITH ONE COUNT OF HUMAN TRAFFICKING IN THE FIRST DEGREE.
GOFF WAS TAKEN INTO CUSTODY WITHOUT INCIDENT AT THE SAC COUNTY JAIL WHERE SHE HAD BEEN HELD ON RELATED OFFENSES.
HUMAN TRAFFICKING IN THE FIRST DEGREE IS A CLASS A FELONY.
THE CRIMINAL COMPLAINT ALLEGES THAT IN JANUARY 2025, GOFF TOOK A 14-YEAR-OLD FEMALE TO A PERRY HOTEL FOR THE EXPRESS PURPOSE OF HAVING THE VICTIM ENGAGE IN COMMERCIAL SEXUAL ACTIVITY WITH ANOTHER PERSON.
THE INVESTIGATION WAS A COLLABORATIVE EFFORT BETWEEN CITY, COUNTY, STATE, AND FEDERAL LAW ENFORCEMENT PARTNERS.
THE SAC COUNTY CHARGES AGAINST GOFF WERE DISMISSED TUESDAY.
A PRELIMINARY HEARING IS SET FOR HER ON NOVEMBER 10TH IN DALLAS COUNTY.