FEENSTRA TALKS ABOUT TAX REFORM IF HE’S ELECTED GOVERNOR

REPUBLICAN CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA FINALLY MADE IT OFFICIAL TUESDAY THAT HE IS RUNNING FOR GOVERNOR OF IOWA.
HE SAYS PROPERTY TAX REFORM IS A PRIORITY FOR IOWA VOTERS AND HE’LL WORK TO LOWER RESIDENTIAL, BUSINESS AND INDUSTRIAL PROPERTY TAXES AND FREEZE THEM IF HE’S ELECTED GOVERNOR.
FEENSTRA WAS A STATE SENATOR FOR 12 YEARS.
IN 2018, FEENSTRA WAS CHAIR OF THE IOWA SENATE’S WAYS AND MEANS COMMITTEE WHEN REPUBLICANS PASSED A NEARLY TWO-POINT-NINE BILLION DOLLAR REDUCTION IN STATE INCOME TAXES FOR INDIVIDUALS AND CORPORATIONS:
FEENSTRA IS CURRENTLY IN THE MIDDLE OF HIS THIRD TERM IN THE U.S. HOUSE – AND HE’S ON THE HOUSE TAX-WRITING COMMITTEE THAT WORKED ON PRESIDENT TRUMP’S ONE BIG BEAUTIFUL BILL
HE SAYS ENSURING ACCESS TO HEALTH CARE, PARTICULARLY IN RURAL IOWA, IS A CONCERN.
FEENSTRA HAS TALK ABOUT THE ANGST IOWANS FEEL ABOUT YOUNG PEOPLE LEAVING THE STATE AFTER HIGH SCHOOL AND HAS SUGGESTED IT’S TIME TO EMPHASIZE VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMS.
FEENSTRA SAYS ONE OF HIS GOALS AS GOVERNOR WOULD BE TO ENSURE IOWA HAS A WORLD CLASS EDUCATION SYSTEM.
HE SUPPORTS THE STATE’S EDUCATION SAVINGS ACCOUNT PROGRAM THAT GIVES PARENTS STATE TAX DOLLARS TO COVER THEIR CHILD’S PRIVATE SCHOOL TUITION AND OTHER EXPENSES.
FEENSTRA SAYS HE’S WILLING TO DISCUSS EXTENDING THE STATE PAYMENT TO PARENTS WHO HOMESCHOOL THEIR CHILDREN.
