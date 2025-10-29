AIR MUSEUM TO BEGIN WINTER HOURS OF OPERATION

STARTING THIS SATURDAY, NOVEMBER 1ST, THE MID AMERICA MUSEUM OF AVIATION AND TRANSPORTATION WILL BE SWITCHING TO THEIR WINTER HOURS OF OPERATION.
EXECUTIVE DIRECTOR KEVIN BLOSCH SAYS UNDER THE NEW HOURS, THE AIR MUSEUM WILL BE CLOSED ON SUNDAY THROUGH TUESDAY.
IT WILL BE OPEN ON WEDNESDAY FROM 1PM – 5 PM AND HAVE LONGER HOURS ON THURSDAY THROUGH SATURDAYS WHEN IT WILL BE OPEN FROM 9AM – 5 PM.
BLOSCH SAYS EXPANDED SUMMER HOURS OF OPERATION WILL RESUME NEXT APRIL 1ST IN 2026.
THE AIR MUSEUM IS LOCATED ON THE NORTHEAST CORNER OF BUD DAY FIELD AT SIOUX GATEWAY AIRPORT.