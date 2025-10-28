SIOUX CITY MAN PLEADS GUILTY TO NEBRASKA PRIEST MURDER

A SIOUX CITY MAN ACCUSED OF KILLING A NEBRASKA PRIEST IN 2023 HAS PLEADED GUILTY TO CHARGES IN THE CASE.
KIERRE WILLIAMS WAS CHARGED IN THE STABBING DEATH OF 65-YEAR-OLD FATHER STEPHEN GUTGSELL IN THE RECTORY OF ST. JOHN THE BAPTIST CATHOLIC CHURCH IN FORT CALHOUN IN DECEMBER OF 2023.
WILLIAMS HAD ORIGINALLY ENTERED A PLEA OF NOT GUILTY BY REASON OF INSANITY, BUT CHANGED THAT IN COURT TUESDAY DURING A PRE-TRIAL HEARING.
WILLIAMS PLED GUILTY TO FIRST-DEGREE MURDER, USE OF A DEADLY WEAPON TO COMMIT A FELONY, BURGLARY, AND POSSESSION OF A WEAPON BY A PROHIBITED PERSON.
HE WILL BE SENTENCED TO LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE ON NOVEMBER 12TH.
