PORK FOR PATRIOTS TO BE PROVIDED TO LOCAL VETERANS

OVER 210 IOWA VETERAN-BASED ORGANIZATIONS ARE PREPARING TO HOST VETERANS DAY CELEBRATIONS WITH THE SUPPORT OF IOWA SELECT FARMS AND THE DEB AND JEFF HANSEN FOUNDATION.
ELIGIBLE VETERANS’ ORGANIZATIONS, COMMUNITY GROUPS AND NONPROFITS RECEIVED FREE PORK LOINS AND SUPPLIES FOR VETERANS DAY COMMUNITY EVENTS.
THIS IS THE THIRD YEAR THAT PORK LOINS AND SUPPLIES HAVE BEEN OFFERED.
EACH ORGANIZATION WAS OFFERED 48 BONELESS PORK LOINS AND AN EVENT KIT COMPLETE WITH PLACEMATS, PLATES, CUPS, NAPKINS, CENTERPIECES, POSTERS AND TABLECLOTHS.
ON AVERAGE, THE KITS WILL FEED 960 PEOPLE.
THE “PORK FOR PATRIOTS” PROGRAM KITS LOCALLY HAVE BEEN RECEIVED BY THE SIOUX CITY ELKS LODGE, THE 185TH AIR NATIONAL GUARD REFUELING WING, AMERICAN LEGION CASPER POST 477 IN HINTON, LEGION POST 389 IN ANTHON, THE SAC COUNTY QUILTERS AND FIRST CHRISTIAN CHURCH OF SAC CITY, VFW POST 3533 IN LAURENS AND AMERICAN LEGION AUXILLIARY UNIT 303 OF MOVILLE.
Photo provided