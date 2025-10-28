NOMINATIONS ACCEPTED FOR WAR EAGLE HUMAN RIGHTS AWARDS

THE SIOUX CITY HUMAN RIGHTS COMMISSION IS CURRENTLY SEEKING NOMINATIONS FOR THE ANNUAL WAR EAGLE
HUMAN RIGHTS AWARDS.
EACH YEAR AWARDS ARE GIVEN TO HONOR AN INDIVIDUAL OR GROUP WHOSE EFFORTS POSITIVELY AFFECT THE CIVIL RIGHTS CLIMATE IN SIOUX CITY.
AWARDS WILL BE GIVEN FOR WORK DONE IN THE LAST TWELVE MONTHS OR FOR LIFETIME ACHIEVEMENT.
NOMINATION FORMS ARE AVAILABLE IN THE HUMAN RIGHTS OFFICE IN CITY HALL OR ONLINE AT SIOUX-
CITY.ORG/HUMANRIGHTSOUTREACH.
THE DEADLINE TO RETURN THE NOMINATIONS TO THE HUMAN RIGHTS COMMISSION IS MONDAY, NOVEMBER 17.
THE AWARDS WILL BE PRESENTED AT THE COMMISSION’S CELEBRATION OF UNIVERSAL HUMAN RIGHTS DAY ON DECEMBER 10TH.
THE LOCATION AND TIME WILL BE PROVIDED AT A LATER DATE.