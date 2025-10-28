FEENSTRA LAUNCHES CAMPAIGN FOR GOVERNOR (Update)

IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN HAS OFFICIALLY LAUNCHED HIS CAMPAIGN FOR GOVERNOR OF IOWA.
RANDY FEENSTRA FORMED AN EXPLORATORY COMMITTEE IN MAY TO RAISE MONEY FOR THE RACE, BUT KICKED OFF HIS CAMPAIGN TUESDAY MORNING WITH A VIDEO;
THE HULL REPUBLICAN HAS BEEN APPEARING AT CAMPAIGN EVENTS, HINTING AT THE THEME OF HIS CAMPAIGN. THIS IS WHAT HE SAID LAST FRIDAY AT A FUNDRAISER IN CORALVILLE.
HE HAS BEEN PROMISING TO FOCUS ON IOWA’S WORKFORCE SHORTAGE.
HE SAYS AS GOVERNOR, HE WILL WORK WITH PRESIDENT TRUMP TO ADVANCE THE AMERICA FIRST AGENDA IN IOWA, AND, WITH THE SUPPORT OF IOWANS, WILL DEFEND OUR CONSERVATIVE VALUES.
ON OCTOBER 11TH, AT AN EVENT WITH SENATOR JONI ERNST, FEENSTRA TOUTED HOW REPUBLICANS IN CONGRESS ARE WORKING WITH PRESIDENT TRUMP AND SAYS TRUMP DESERVES THANKS FOR WHAT’S HAPPENED SINCE HE RETOOK THE WHITE HOUSE.
FEENSTRA SERVED IN THE IOWA SENATE BEFORE BEING ELECTED TO THE U.S. HOUSE IN 2020.
(RADIO IOWA'S OKAY HENDERSON CONTRIBUTED TO THIS STORY)
IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN HAS OFFICIALLY LAUNCHED HIS CAMPAIGN FOR GOVERNOR OF IOWA.
THE HULL REPUBLICAN RELEASED A STATEMENT SAYING IN PART HE IS EXCITED TO OFFICIALLY LAUNCH HIS CAMPAIGN TO TAKE IOWA TO NEW HEIGHTS, AND HE WANTS TO TAKE A WORKHORSE MENTALITY TO DES MOINES.
HE SAYS AS GOVERNOR, HE WILL WORK WITH PRESIDENT TRUMP TO ADVANCE THE AMERICA FIRST AGENDA IN IOWA, AND, WITH THE SUPPORT OF IOWANS, WILL DEFEND OUR CONSERVATIVE VALUES AND TAKE IOWA TO NEW HEIGHTS.
IN THE PRIVATE SECTOR, HE WAS HEAD OF SALES FOR A LARGE CANDY COMPANY, TAUGHT BUSINESS AT HIS ALMA MATER, DORDT UNIVERSITY, AND OVERSAW THE INSURANCE DIVISION ACROSS SEVERAL IOWA STATE BANK BRANCHES IN NORTHWEST IOWA.
FEENSTRA ALSO SERVED AS HULL CITY ADMINISTRATOR, SIOUX COUNTY TREASURER, AND CHAIRMAN OF THE IOWA SENATE WAYS AND MEANS COMMITTEE, WHERE HE AUTHORED THE LARGEST TAX CUT IN STATE HISTORY AT THE TIME.
IN 2020, HE WAS ELECTED TO REPRESENT IOWA’S 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT IN THE U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES WHERE HE SERVES ON THE HOUSE WAYS AND MEANS COMMITTEE AND HOUSE AGRICULTURE COMMITTEE.
