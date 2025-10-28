BORDERLANDS TO DEBUT AT SIOUX CITY ART CENTER

A NEW PHOTO EXHIBITION IS OPENING THURSDAY AT THE SIOUX CITY ART CENTER.
CURATOR CHRISTOPHER ATKINS SAYS “BORDERLANDS” BY XAVIER TAVERA, IS AN EXPLORATION OF THE U.S-MEXICO BORDER, WHERE GEOGRAPHY, POLITICS, AND IDENTITY CONVERGE IN A LANDSCAPE THAT IS BOTH DIVIDED AND DEEPLY CONNECTED;
ATKINS SAYS TAVERA HAS BEEN WORKING ON THIS PARTICULAR EXHIBIT FOR NEARLY A DECADE:
ONE PARTICULARLY STRIKING PHOTO IS ON DISPLAY IN A DOWNSTAIRS GALLERY OF THE ART CENTER:
ATKINS HAS KNOWN TAVERA FOR SEVERAL YEARS, AND THEY WILL SPEAK AT AN OPENING RECEPTION FOR THE EXHIBIT THIS THURSDAY EVENING AT THE ART CENTER:
BORDERLANDS WILL BE ON DISPLAY THROUGH MARCH 29TH.