TRIAL OF LE MARS MURDER SUSPECT TO BE CONTINUED

THE TRIAL OF A LE MARS MAN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IS BEING CONTINUED.
22-YEAR-OLD OMAR MARTINEZ CRUZ WAS SCHEDULED TO GO TO TRIAL ON TUESDAY, OCTOBER 28TH IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT.
HIS DEFENSE ATTORNEY REQUESTED A CONTINUANCE AND THE DEFENDANT VOLUNTARILY WAIVED HIS RIGHT TO A ONE-YEAR SPEEDY TRIAL.
THE JUDGE AGREED TO THE REQUEST AND HAS SET A NOVEMBER 7TH 10AM STATUS HEARING TO DECIDE ON A NEW TRIAL DATE.
CRUZ IS CHARGED IN THE SEPTEMBER 30TH, 2024 SHOOTING DEATH OF MIGUEL MARTINEZ LUNA AT A LE MARS HOME.
CRUZ REMAINS HELD IN THE PLYMOUTH COUNTY JAIL.