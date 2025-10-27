Home Local News SUSPECT CHARGED IN MORNINGSIDE SHOOTING

SUSPECT CHARGED IN MORNINGSIDE SHOOTING

Woody Gottburg
ONE MAN IS IN CUSTODY AND ANOTHER IS HOSPITALIZED FOLLOWING A WEEKEND SHOOTING IN SIOUX CITY.

SIOUX CITY POLICE SAY THE INCIDENT OCCURRED JUST BEFORE 1 A.M. SATURDAY MORNING IN THE 3400 BLOCK OF MARSHALL AVENUE.

RESPONDING OFFICERS LOCATED A VICTIM WITH A GUNSHOT WOUND TO THE ABDOMEN.

31-YEAR-OLD MARIO ARMANDO MARTINEZ JR. OF SIOUX CITY WAS TRANSPORTED TO UNITY POINT HEALTH’S DOWNTOWN UNIT WHERE HE CONTINUES TO RECEIVE TREATMENT.

A SUSPECT WAS ALSO LOCATED AT THE SCENE AND ARRESTED.

35-YEAR-OLD VICENTE ESTRADA LEON JR. OF SIOUX CITY WAS TAKEN INTO CUSTODY AND CHARGED WITH FIVE COUNTS.

THEY INCLUDE WILLFUL INJURY RESULTING IN SERIOUS INJURY, FELONY ASSAULT, INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON, ASSAULT WITH A DANGEROUS WEAPON AND CARRYING A WEAPON WHILE INTOXICATED.

LEON JR. IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $50,000 BOND.

