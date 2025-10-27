SUSPECT CHARGED IN MORNINGSIDE SHOOTING

ONE MAN IS IN CUSTODY AND ANOTHER IS HOSPITALIZED FOLLOWING A WEEKEND SHOOTING IN SIOUX CITY.
SIOUX CITY POLICE SAY THE INCIDENT OCCURRED JUST BEFORE 1 A.M. SATURDAY MORNING IN THE 3400 BLOCK OF MARSHALL AVENUE.
RESPONDING OFFICERS LOCATED A VICTIM WITH A GUNSHOT WOUND TO THE ABDOMEN.
31-YEAR-OLD MARIO ARMANDO MARTINEZ JR. OF SIOUX CITY WAS TRANSPORTED TO UNITY POINT HEALTH’S DOWNTOWN UNIT WHERE HE CONTINUES TO RECEIVE TREATMENT.
A SUSPECT WAS ALSO LOCATED AT THE SCENE AND ARRESTED.
35-YEAR-OLD VICENTE ESTRADA LEON JR. OF SIOUX CITY WAS TAKEN INTO CUSTODY AND CHARGED WITH FIVE COUNTS.
THEY INCLUDE WILLFUL INJURY RESULTING IN SERIOUS INJURY, FELONY ASSAULT, INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON, ASSAULT WITH A DANGEROUS WEAPON AND CARRYING A WEAPON WHILE INTOXICATED.
LEON JR. IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $50,000 BOND.