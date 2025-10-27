SOUTH SIOUX CITY NAMES NEW POLICE CHIEF

SOUTH SIOUX CITY HAS A NEW POLICE CHIEF.
MAYOR ROD KOCH MADE THE ANNOUNCEMENT AT MONDAY’S CITY COUNCIL MEETING;
HEIDE1 OC…….FOR A MOTION. :10
THE COUNCIL APPROVED HEIDE, A VETERAN SOUTH SIOUX CITY POLICE OFFICER, BY A UNANIMOUS VOTE.
HEIDE MADE BRIEF REMARKS AFTER BEING SWORN INTO OFFICE, THANKING THE CITY COUNCIL FOR THE OPPORTUNITY AND THEIR CONFIDENCE IN HIM.
FOLLOWING THAT, MAYOR KOCH AND THE COUNCIL APPROVED THE HIRING OF TWO NEW POLICE OFFICERS:
HEIDE2 OC……..PEREZ ROJAS. :13
THE COUNCIL ALSO VOTED UNANIMOUSLY TO APPROVE THEIR HIRING.
THE NEW POLICE CHIEF SUCCEEDS ED MAHON, WHO RETIRED FROM THE POSITION LAST FRIDAY…..