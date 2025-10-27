DOWNTOWN STOREFRONT HOLIDAY DECORATING CONTEST TO BEGIN

THE DOWNTOWN STOREFRONT DECORATING COMPETITION WILL TAKE PLACE AGAIN THIS YEAR, BRINGING FESTIVE CHEER AND CREATIVE DISPLAYS TO DOWNTOWN SIOUX CITY BEGINNING THANKSGIVING WEEK.
RAGEN COTE OF DOWNTOWN PARTNERS SAYS REGISTRATION IS OPEN THROUGH NEXT MONDAY, NOVEMBER 3RD, WITH THE WINNING STORES BEING AWARDED CASH TOWARDS A NON-PROFIT DONATION:
DECORATE1 OC………OF THEIR CHOICE. :10
BUSINESSES AND NONPROFITS THROUGHOUT DOWNTOWN WILL TRANSFORM THEIR WINDOWS INTO HOLIDAY WORKS OF ART TO MAKE THE SEASON BRIGHT FOR BOTH SHOPPERS AND VISITORS.
WINDOW DECORATING TO BE COMPLETED BY NOVEMBER 23.
THE DISPLAYS WILL BE UP FROM NOVEMBER 24 THROUGH DECEMBER 22 WITH COMMUNITY MEMBERS VOTING FOR THEIR FAVORITE DISPLAY ONLINE AT DOWNTOWN SIOUX CITY DOT COM.
DECORATE2 OC….TO THE NON PROFIT. :08
RUNNERS UP WILL BE AWARDED SMALLER AMOUNTS.
VOTING IS LIMITED TO ONE VOTE PER PERSON PER DAY.
WINNERS WILL BE ANNOUNCED ON DECEMBER 31.