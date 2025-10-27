Home Local News DAWSON & TUREK TO HOLD ONAWA MEET & GREET

IOWA DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CANDIDATE DAVE DAWSON AND U.S. SENATE CANDIDATE JOSH TUREK WILL CO-HOST A COMMUNITY MEET & GREET MONDAY NIGHT, OCTOBER 27, FROM 6:30 TO 8:00 PM AT THE ONAWA PUBLIC LIBRARY.
THE EVENT IS OPEN TO THE PUBLIC.

DAWSON, AN ATTORNEY FROM LAWTON, IS SEEKING THE DEMOCRATIC NOMINATION FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT.

(JOSH TUREK)

TUREK, A STATE SENATOR FROM COUNCIL BLUFFS, IS SEEKING THE DEMOCRATIC NOMINATION FOR THE U.S. SENATE SEAT CURRENTLY HELD BY JONI ERNST.

THE ONAWA LIBRARY IS LOCATED AT 1003 7TH STREET.

 

