DAWSON & TUREK TO HOLD ONAWA MEET & GREET

IOWA DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CANDIDATE DAVE DAWSON AND U.S. SENATE CANDIDATE JOSH TUREK WILL CO-HOST A COMMUNITY MEET & GREET MONDAY NIGHT, OCTOBER 27, FROM 6:30 TO 8:00 PM AT THE ONAWA PUBLIC LIBRARY.
THE EVENT IS OPEN TO THE PUBLIC.
DAWSON, AN ATTORNEY FROM LAWTON, IS SEEKING THE DEMOCRATIC NOMINATION FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT.
(JOSH TUREK)
TUREK, A STATE SENATOR FROM COUNCIL BLUFFS, IS SEEKING THE DEMOCRATIC NOMINATION FOR THE U.S. SENATE SEAT CURRENTLY HELD BY JONI ERNST.
THE ONAWA LIBRARY IS LOCATED AT 1003 7TH STREET.