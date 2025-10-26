USDA ANNOUNCES HORMEL CHICKEN PRODUCT RECALL

HORMEL FOODS OF AUSTIN, MINNESOTA, IS RECALLING NEARLY FOUR-POINT-NINE MILLION POUNDS OF FOOD SERVICE READY-TO-EAT FROZEN CHICKEN PRODUCTS THAT MAY BE CONTAMINATED WITH PIECES OF METAL,
THE U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE’S FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE SAYS THE AFFECTED CHICKEN BREAST AND THIGH PRODUCTS WERE DISTRIBUTED TO H-R-I COMMERCIAL FOOD SERVICE LOCATIONS NATIONWIDE BETWEEN FEBRUARY 10 THROUGH SEPTEMBER 19 OF THIS YEAR.
THE PROBLEM WAS DISCOVERED AFTER MULTIPLE COMPLAINTS FROM FOOD SERVICE CUSTOMERS FINDING METAL IN THEIR FROZEN CHICKEN BREAST AND CHICKEN THIGH PRODUCTS.
HORMEL DETERMINED THAT THE METAL ORIGINATED FROM THE CONVEYOR BELT USED IN PRODUCTION.
THERE HAVE BEEN NO CONFIRMED REPORTS OF INJURY DUE TO CONSUMPTION OF THIS PRODUCT.
SOME PRODUCTS MAY BE IN THE FREEZERS OF HOTELS, RESTAURANTS AND INSTITUTIONS.
THESE BUSINESSES SHOULD THROW THE PRODUCT AWAY.
A LIST OF THE PRODUCTS IS BELOW
CONSUMERS WITH QUESTIONS ABOUT THE RECALL MAY CONTACT HORMEL FOODS CUSTOMER RELATIONS THROUGH THEIR WEBSITE OR BY CALLING 1-800-523-4635.
THE PRODUCTS BEAR ESTABLISHMENT NUMBER “P-223” INSIDE THE USDA MARK OF INSPECTION.
13.9-LB. CASES CONTAINING “HORMEL FIRE BRAISED MEATS ALL NATURAL BONELESS CHICKEN THIGH MEAT,” WITH ITEM CODE “65009” PRINTED ON THE LABEL.
13.8-LB. CASES CONTAINING 3-OZ.“HORMEL FIRE BRAISED MEATS ALL NATURAL BONELESS CHICKEN BREAST,” WITH ITEM CODE “77531” PRINTED ON THE LABEL.
13.8-LB. CASES CONTAINING 4-OZ.“HORMEL FIRE BRAISED MEATS ALL NATURAL BONELESS CHICKEN BREAST,” WITH ITEM CODE “46750” PRINTED ON THE LABEL.
23.8-LB. CASES CONTAINING 5-OZ.“HORMEL FIRE BRAISED MEATS ALL NATURAL BONELESS CHICKEN BREAST,” WITH ITEM CODE “86206” PRINTED ON THE LABEL.
13.95-LB. CASES CONTAINING “BONELESS CHICKEN BREAST WITH RIB MEAT,” WITH ITEM CODE “134394” PRINTED ON THE LABEL.