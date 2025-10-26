LOCAL I-29 LANE CLOSURES BEGIN MONDAY NIGHT

IF YOU TRAVEL ON INTERSTATE 29 IN THE SIOUX CITY AREA YOU NEED TO BE AWARE OF SOME UPCOMING NIGHTTIME RAMP CLOSURES AND INTERMITTENT LANE CLOSURES STARTING MONDAY NIGHT.
THE IOWA D-O-T’S DISTRICT 3 OFFICE SAYS CREWS WILL BEGIN THE PROCESS OF REMOVING OVERHANG JACKS. ON WEEKNIGHTS FROM MONDAY THROUGH WEDNESDAY THIS WEEK.
THERE WILL BE INTERMITTENT CLOSURES OF THE SOUTHBOUND I-29 TO EASTBOUND U.S. 20/NORTHBOUND U.S. 75 RAMP KNOWN AS RAMP F; AND THE WESTBOUND U.S. 20/SOUTHBOUND U.S. 75 TO SOUTHBOUND I-29 RAMPS KNOWN AS RAMP G.
THEN STARTING ON WEDNESDAY, UNTIL FRIDAY OCTOBER 31, THERE WILL BE INTERMITTENT LANE CLOSURES ON NORTH- AND SOUTHBOUND I-29.
PORTABLE DIGITAL MESSAGE BOARDS WILL BE IN PLACE TO ALERT YOU TO THE WORK ZONES AND LANE AND RAMP CLOSURES.
FILE PHOTO