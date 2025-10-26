FEENSTRA COMMENTS ON FEDERAL HEALTH CARE FUNDING

REPUBLICAN CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS TAX CREDITS FOR SOME OF THE MIDDLE INCOME AMERICANS WHO’VE BEEN BUYING HEALTH INSURANCE POLICIES ON THE AFFORDABLE CARE ACT MARKETPLACE MUST BE EXAMINED.
AMERICANS WITH AN ANNUAL INCOME WITHIN 400 PERCENT ABOVE THE POVERTY LINE WILL STILL RECEIVE THE TAX CREDIT NEXT YEAR, BUT CURRENT LAW SAYS MIDDLE-INCOME AMERICANS WILL NO LONGER QUALIFY NEXT YEAR.
SENATE DEMOCRATS ARE INSISTING AN EXTENSION OF THESE HEALTH CARE SUBSIDIES BE INCLUDED IN THE PLAN TO TEMPORARILY FUND THE FEDERAL GOVERNMENT.
FEENSTRA WAS FIRST ELECTED TO THE U.S. HOUSE IN 2020.
THAT WAS AFTER BILLS TO REPEAL THE AFFORDABLE CARE ACT PASSED THE REPUBLICAN-LED HOUSE, BUT FAILED IN THE SENATE.
FEENSTRA HAS SAID PROTECTING PEOPLE WITH PRE-EXISTING CONDITIONS FROM LOSING THEIR INSURANCE SHOULD BE PART OF ANY FUTURE HEALTH CARE LEGISLATION, BUT HE SAYS TAKING STEPS TO INJECT COMPETITION IN THE SYSTEM WILL REDUCE PREMIUM COSTS.
FEENSTRA HAS ALSO PROPOSED THAT PATIENTS WHO PAY WITH CASH SHOULD GET A DISCOUNT ON THEIR HEALTH CARE BILLS. THIS PAST MAY,
