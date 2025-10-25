REMSEN OKTOBERFEST CELEBRATED SATURDAY

THE 51ST ANNUAL REMSEN OKTOBERFEST TAKES PLACE TODAY.
THE COMMUNITY’S GERMAN AND LUXEMBOURGISH TRADITIONS WILL BE CELEBRATED WITH SEVERAL ACTIVITIES, AND OF COURSE FOOD AND CRAFT BEER.
CURTIS KROGER SAYS ACTIVITIES BEGIN AT 9 AM:
OKTOBER1 OC……9 UNTIL NOON. :17
THEN IN THE AFTERNOON, THE BEER GARDEN OPENS:
OKTOBER2 OC……UNTIL 11. :11
TWO POLKA BANDS WILL ALSO PLAY DURING THE AFTERNOON AND EVENING, LEADING UP TO THE “BIG BAVARIAN FEAST”:
OKTOBER3 OC…….GERMAN KRAUT. :22
THERE’S ALSO AN AMERICAN MENU WITH ROAST BEEF, CHICKEN, MASHED POTATOES AND COLE SLAW.
ENTERTAINMENT RUNS UNTIL 11 P.M.