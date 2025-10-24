REGISTRATIONS OPEN FOR HOLIDAY LIGHTED PARADE

REGISTRATIONS ARE BEING ACCEPTED FOR THIS YEAR’S ANNUAL DOWNTOWN HOLIDAY LIGHTED PARADE.
RAGEN COTE OF DOWNTOWN PARTNERS SAYS THE PARADE, SPONSORED BY THE INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS LOCAL 231, WILL TAKE PLACE THE MONDAY OF THE WEEK OF THANKSGIVING:
LIGHTED1 OC…6:15PM :09
THE PARADE WILL TRAVEL ALONG 4TH STREET, STARTING AT IOWA STREET AND ENDING AT NEBRASKA STREET IN FRONT OF THE PUBLIC MUSEUM.
THAT’S WHERE SANTA WILL LIGHT THE HOLIDAY TREE:
LIGHTED2 OC…..515 4TH STREET. :10
THIS YEAR’S PARADE WILL FEATURE DAZZLING FLOATS AND LIVE PERFORMANCES.
COTE SAYS THERE IS ALSO AN AREA FOR ACCESSIBLE VIEWING THAT IS SENSORY-FRIENDLY:
LIGHTED3 OC…….HELP THEM WITH THAT. :12
DOWNTOWN SHOPS AND GALLERIES WILL BE OFFERING MANY TREATS AND SPECIALS BEFORE AND AFTER THE PARADE.
REGISTRATION IS OPEN NOW AND THERE IS NO FEE TO REGISTER FOR THE PARADE.
PARTICIPANTS HAVE THE CHANCE TO WIN CASH PRIZES IN BOTH COMMERCIAL AND NON-COMMERCIAL CATEGORIES UP TO $150-DOLLARS.
THE DEADLINE TO REGISTER FOR THE LIGHTED PARADE IS FRIDAY, NOVEMBER 14TH.
YOU MAY REGISTER AT http://downtownsiouxcity.com