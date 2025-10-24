LAWSUIT FILED OVER CORNHUSKER CLINK

A JUDGE HEARD ARGUMENTS FRIDAY IN A LAWSUIT FILED OVER NEBRASKA’S “CORNHUSKER CLINK.”
THAT’S THE NAME GIVEN TO A PROPOSED ICE DETENTION FACILITY AT MCCOOK WORK ETHIC CAMP.
THE SUIT CHALLENGES GOVERNOR JIM PILLEN’S PLANS TO CONVERT THE FACILITY.
IT WAS FILED BY STATE SENATOR DIANNA SCHIMEK AND 13 MCCOOK RESIDENTS, AND ASKS FOR A TEMPORARY INJUNCTION.
MEANWHILE LAWYERS FOR THE DEFENSE ARGUE THAT THE PLAINTIFFS DON’T HAVE STANDING TO EVEN FILE THE LAWSUIT, AND ARE ASKING THE JUDGE TO DISMISS THE CASE.
NO WORD ON WHEN A DECISION WILL BE MADE.
CONSTRUCTION AND REMODELING AT THE WORK ETHIC CAMP IN MCCOOK, NEBRASKA IS PROGRESSING.
THE FACILITY WILL SOON BE UTILIZED FOR THE DETENTION OF ILLEGAL DETAINEES IN SUPPORT OF ONGOING EFFORTS BY THE U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY AND ICE.
THE FACILITY UNDERWENT A FINAL WALK-THROUGH BY ICE INSPECTORS THIS WEEK AND WAS APPROVED FOR USE WITH FINAL SECURITY UPGRADES CONTINUING OVER THE NEXT COUPLE OF DAYS.
A TIMELINE FOR RECEIVING DETAINEES IS STILL BEING ARRANGED.
THE CAMP WILL CONTINUE TO BE OWNED AND OPERATED BY STATE CORRECTIONS IN ACCORDANCE WITH THE INITIAL CONTRACT THAT RUNS THROUGH SEPTEMBER 29TH OF 2027.
ADDITIONAL MODIFICATIONS TO THE FACILITY WILL ALLOW IT TO HOUSE UP TO 300 DETAINEES.
WITH THE INCREASE IN POPULATION, STAFFING WILL ALSO INCREASE TO HELP PROVIDE STAFF COVERAGE IN REPURPOSED SPACES, HOUSING UNITS, AND WITH TRANSPORTATION NEEDS.
THE USE OF THE CAMP WILL NET NEBRASKA AROUND $14 MILLION ANNUALLY.
TAKING INTO CONSIDERATION ALL COSTS ASSOCIATED WITH HOUSING DETAINEES, THE STATE WILL RECEIVE APPROXIMATELY $2.4 MILLION PER MONTH.