DRUG TAKE BACK DAY LOCATIONS

SIOUX CITY AND SOUTH SIOUX CITY POLICE WILL TAKE PART IN THE D-E-A NATIONAL DRUG TAKE BACK DAY ON SATURDAY.
SIOUX CITY POLICE OFFICER GINA ROBERTS SAYS THEIR OFFICERS WILL BE AT TWO LOCATIONS TO HELP PEOPLE SAFELY DISPOSE OF UNUSED PRESCRIPTION MEDICATION;
THERE ARE ALSO TWO DROP OFF LOCATIONS IN SOUTH SIOUX CITY FOR PEOPLE TO DROP OFF THE UNUSED PILLS WITH NO QUESTIONS ASKED.
THOSE ARE AT THE SOUTH SIOUX HY-VEE PHARMACY AT 2501 CORNHUSKER DRIVE AND THE SOUTH SIOUX CITY COMMUNICATIONS CENTER AT 701 WEST 29TH.
ROBERTS SAYS OTHER SOLID FORMS OF PRESCRIPTION DRUGS WILL NOT BE ACCEPTED:
THE D-E-A WILL CONTINUE TO ACCEPT VAPING DEVICES AND CARTRIDGES AT ITS DROP OFF LOCATIONS PROVIDED
LITHIUM BATTERIES ARE REMOVED.