PILLEN TO LEAD TRADE MISSION TO ISRAEL

NEXT WEEK NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN WILL LEAD A TRADE MISSION TO ISRAEL.
THE STATE DELEGATION INCLUDES REPRESENTATIVES FROM THE NEBRASKA DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT; JEWISH FEDERATION OF OMAHA; AND NEBRASKA’S AGRICULTURAL EQUIPMENT MANUFACTURING, FOOD MANUFACTURING, AND PROFESSIONAL SERVICE INDUSTRIES.
THE STATE LEADERS WILL PROMOTE NEBRASKA-MADE KOSHER BEEF AND ENCOURAGE AGRICULTURAL TECHNOLOGY PARTNERSHIPS.
PILLEN WILL ALSO HOLD HIGH-LEVEL DIPLOMATIC MEETINGS AND DISCUSS THE CRITICAL ROLE PLAYED BY U.S. DEFENSE TECHNOLOGIES TO SECURE ISRAEL FROM ATTACK.
THE DELEGATION WILL ALSO SEE HUMANITARIAN WORK IN ISRAEL BEING SUPPORTED BY ORGANIZATIONS IN NEBRASKA.
THE MISSION WILL TAKE PLACE FROM OCTOBER 27-30.