MRHD GRANTS AWARDED AT ENCORE HALL CEREMONY

MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT AWARDED $1.25 MILLION IN GRANTS TO NINE SIOUXLAND ORGANIZATIONS THURSDAY DURING ITS ANNUAL IMPACT MATCH GRANT AWARDS CEREMONY IN ENCORE HALL AT THE HARD ROCK HOTEL & CASINO OF SIOUX CITY.
THE IMPACT MATCH GRANT IS A COMPETITIVE FUNDING PROGRAM PROVIDING GRANTS RANGING IN AMOUNT FROM $25,000 TO $250,000 TO SUPPORT LARGE-SCALE PROJECTS THAT CREATE SIGNIFICANT IMPACT IN ADDRESSING THE NEEDS OF THE COMMUNITY AND THE ORGANIZATION’S MISSION.
GRANTEES MUST MATCH 25% OF THEIR AWARD AND COMPLETE THEIR PROJECTS WITHIN ONE YEAR.
THE RECIPIENTS OF THE 2025 IMPACT MATCH GRANT ARE LISTED BELOW:
CRITTENTON CENTER
TRANSITIONAL THERAPEUTIC HOME UPDATE FOR ENHANCING SAFE SPACES FOR CHILDREN AND FAMILIES IN CRISIS $250,000
MORNINGSIDE UNIVERSITY
AUDITORIUM AND GYMNASIUM SOUND ENHANCEMENTS FOR IMPROVING ACCESSIBILITY AND EVENT EXPERIENCES FOR STUDENTS AND COMMUNITY MEMBERS $250,000
HEARTLAND COUNSELING SERVICES
TECHNOLOGY, FURNISHINGS & ACCESSIBILITY FOR NEW CRISIS STABILIZATION UNIT AND DETOX CENTER ADVANCING REGIONAL MENTAL HEALTH AND ADDICTION RECOVERY SERVICES $249,338
BOYS & GIRLS HOME OF SIOUX CITY
CONSTRUCTION OF OPPORTUNITY SCHOOL FACILITY CREATING A MODERN, TRAUMA-INFORMED LEARNING ENVIRONMENT FOR YOUTH $234,375
DANBURY COMMUNITY CLUB
RECREATION CENTER IMPROVEMENTS EXPANDING OPPORTUNITIES FOR RURAL RESIDENTS TO GATHER, STAY ACTIVE, AND BUILD COMMUNITY $75,000
PIERSON VOLUNTEER FIREFIGHTER ASSOCIATION
GRASS FIREFIGHTING TRUCK REPLACEMENT ENSURING FASTER EMERGENCY RESPONSE AND ENHANCED RURAL FIRE PROTECTION $74,539
THE MIRACLE LEAGUE OF SIOUX CITY
FIELD SURFACE REPLACEMENT & SAFETY NETTING IMPROVING ACCESSIBILITY AND SAFETY FOR ATHLETES OF ALL ABILITIES $54,748
SIOUXLAND HUMANE SOCIETY
NEW PROGRAMS & SERVICES TRUCK ENSURING OUTREACH, RESCUE, AND ADOPTION CAPABILITIES THROUGHOUT THE COMMUNITY $37,000
GOODWILL OF THE GREAT PLAINS
VOCATIONAL REHABILITATION WORKFORCE DEVELOPMENT TECHNOLOGY INTRODUCING VIRTUAL REALITY TRAINING TO ENHANCE JOB READINESS AND WORKFORCE DEVELOPMENT
$25,000