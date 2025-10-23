Home Local News MRHD GRANTS AWARDED AT ENCORE HALL CEREMONY

MRHD GRANTS AWARDED AT ENCORE HALL CEREMONY

By
Woody Gottburg
-
6
MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT AWARDED $1.25 MILLION IN GRANTS TO NINE SIOUXLAND ORGANIZATIONS THURSDAY DURING ITS ANNUAL IMPACT MATCH GRANT AWARDS CEREMONY IN ENCORE HALL AT THE HARD ROCK HOTEL & CASINO OF SIOUX CITY.

THE IMPACT MATCH GRANT IS A COMPETITIVE FUNDING PROGRAM PROVIDING GRANTS RANGING IN AMOUNT FROM $25,000 TO $250,000 TO SUPPORT LARGE-SCALE PROJECTS THAT CREATE SIGNIFICANT IMPACT IN ADDRESSING THE NEEDS OF THE COMMUNITY AND THE ORGANIZATION’S MISSION.

GRANTEES MUST MATCH 25% OF THEIR AWARD AND COMPLETE THEIR PROJECTS WITHIN ONE YEAR.

THE RECIPIENTS OF THE 2025 IMPACT MATCH GRANT ARE LISTED BELOW:

CRITTENTON CENTER

TRANSITIONAL THERAPEUTIC HOME UPDATE FOR ENHANCING SAFE SPACES FOR CHILDREN AND FAMILIES IN CRISIS     $250,000

——————————-

MORNINGSIDE UNIVERSITY

AUDITORIUM AND GYMNASIUM SOUND ENHANCEMENTS FOR IMPROVING ACCESSIBILITY AND EVENT EXPERIENCES FOR STUDENTS AND COMMUNITY MEMBERS   $250,000

—————————–

HEARTLAND COUNSELING SERVICES

TECHNOLOGY, FURNISHINGS & ACCESSIBILITY FOR NEW CRISIS STABILIZATION UNIT AND DETOX CENTER ADVANCING REGIONAL MENTAL HEALTH AND ADDICTION RECOVERY SERVICES        $249,338

———————————-

BOYS & GIRLS HOME OF SIOUX CITY

CONSTRUCTION OF OPPORTUNITY SCHOOL FACILITY CREATING A MODERN, TRAUMA-INFORMED LEARNING ENVIRONMENT FOR YOUTH        $234,375

————————————————————

DANBURY COMMUNITY CLUB

RECREATION CENTER IMPROVEMENTS EXPANDING OPPORTUNITIES FOR RURAL RESIDENTS TO GATHER, STAY ACTIVE, AND BUILD COMMUNITY       $75,000

——————————————

PIERSON VOLUNTEER FIREFIGHTER ASSOCIATION

GRASS FIREFIGHTING TRUCK REPLACEMENT ENSURING FASTER EMERGENCY RESPONSE AND ENHANCED RURAL FIRE PROTECTION       $74,539

———————————————————-

THE MIRACLE LEAGUE OF SIOUX CITY

FIELD SURFACE REPLACEMENT & SAFETY NETTING IMPROVING ACCESSIBILITY AND SAFETY FOR ATHLETES OF ALL ABILITIES           $54,748

—————————————–

SIOUXLAND HUMANE SOCIETY

NEW PROGRAMS & SERVICES TRUCK ENSURING OUTREACH, RESCUE, AND ADOPTION CAPABILITIES THROUGHOUT THE COMMUNITY             $37,000

——————————————-

GOODWILL OF THE GREAT PLAINS

VOCATIONAL REHABILITATION WORKFORCE DEVELOPMENT TECHNOLOGY INTRODUCING VIRTUAL REALITY TRAINING TO ENHANCE JOB READINESS AND WORKFORCE DEVELOPMENT

$25,000

 

