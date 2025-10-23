GRASSLEY & MIDWEST GOP LEADERS HAVE A BEEF OVER MEAT IMPORTS

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY IS ADDING HIS VOICE TO THE BIPARTISAN CHORUS OF LAWMAKERS WHO ARE QUESTIONING PRESIDENT TRUMP’S SUGGESTION TO IMPORT MORE BEEF FROM ARGENTINA TO BRING DOWN PRICES.
REPORTS SHOW U-S CONSUMERS ARE PAYING MORE THAN 50-PERCENT HIGHER PRICES FOR BEEF OVER THE PAST FIVE YEARS, BUT GRASSLEY SAYS WE NEED TO LOOK WITHIN, NOT OUTSIDE OUR NATION’S BORDERS, FOR THE SOLUTION.
GRASSLEY SAYS HE AND A HALF DOZEN OTHER MEMBERS OF CONGRESS MET WITH AG SECRETARY BROOKE ROLLINS ON TUESDAY, AND AFTER THAT MEETING, GRASSLEY SAYS HE’S CONVINCED THE PRESIDENT HAS THE BEST INTERESTS OF BEEF PRODUCERS IN MIND.
THE IOWA CATTLEMEN’S ASSOCIATION ISSUED A STATEMENT WEDNESDAY SAYING TRUMP’S COMMENTS ABOUT IMPORTING MORE ARGENTINE BEEF ARE “DISCONCERTING,” ADDING, THE PRESIDENT “CONTINUES TO CREATE UNDUE HARM TO U.S. CATTLE PRODUCERS, INHIBITING THEIR ABILITY TO MAKE SMART MARKETING DECISIONS THAT DIRECTLY IMPACT THEIR LONG-TERM PROFITABILITY.”
GRASSLEY SAYS CATTLE NUMBERS IN THE U-S ARE THE LOWEST THEY’VE BEEN IN 75 YEARS AND HE BELIEVES TRUMP’S LONG-RANGE PLAN WILL “REINVIGORATE” THE CATTLE INDUSTRY.
TRUMP POSTED ON SOCIAL MEDIA: “THE CATTLE RANCHERS, WHO I LOVE, DON’T UNDERSTAND THAT THE ONLY REASON THEY ARE DOING SO WELL, FOR THE FIRST TIME IN DECADES, IS BECAUSE I PUT TARIFFS ON CATTLE COMING INTO THE UNITED STATES, INCLUDING A 50% TARIFF ON BRAZIL.
HE ALSO POSTED “IF IT WEREN’T FOR ME, THEY WOULD BE DOING JUST AS THEY’VE DONE FOR THE PAST 20 YEARS, TERRIBLE!
IT WOULD BE NICE IF THEY WOULD UNDERSTAND THAT, BUT THEY ALSO HAVE TO GET THEIR PRICES DOWN, BECAUSE THE CONSUMER IS A VERY BIG FACTOR IN HIS THINKING.
NEBRASKA OFFICIALS ARE REACTING TO PRESIDENT TRUMP’S PLAN TO LOWER BEEF PRICES BY PURCHASING ARGENTINE BEEF.
NEBRASKA’S TWO REPUBLICAN SENATORS ARE DISAGREEING.
SENATOR DEB FISCHER SAYS THE MOVE WOULD DO MORE HARM THAN GOOD.
SENATOR PETE RICKETTS SAYS NEBRASKA RANCHERS ARE MAKING MONEY FOR THE FIRST TIME IN YEARS, AND THE FOCUS SHOULD BE ON MARKET-BASED SOLUTIONS.
U.S. SENATE MAJORITY LEADER JOHN THUNE SAYS PRESIDENT TRUMP IS MAKING A MISTAKE BY CALLING FOR A SIGNIFICANT INCREASE IN BEEF IMPORTS FROM ARGENTINA.
THUNE ACKNOWLEDGED DURING AN INTERVIEW THAT TRUMP IS TRYING TO “DRIVE DOWN BEEF PRICES” TO HELP AMERICAN CONSUMERS, BUT HE ARGUES THAT FLOODING THE U.S. MARKET WITH FOREIGN BEEF DOESN’T MAKE SENSE.
THUNE DISAGREES WITH THE APPROACH TO LOWERING PRICES, SAYING “THIS ISN’T THE WAY TO DO IT,” AS HE BELIEVES IT CREATES MARKET UNCERTAINTY.