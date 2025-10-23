CARLIN CAMPAIGNS FOR GOVERNMENT REFORM

REPUBLICAN U.S. SENATE CANDIDATE JIM CARLIN SAYS THE GOVERNMENT IS HURTING RATHER THAN HELPING THE AMERICAN PEOPLE RIGHT NOW AND IT’S TIME FOR MAJOR REFORM.
CARLIN SAYS GOVERNMENT POLICIES HAVE CREATED MONOPOLIES IN ALL SECTORS OF THE ECONOMY — PARTICULARLY IN HEALTH CARE, BANKING AND AGRICULTURE.
CARLIN SUPPORTS TERM LIMITS FOR MEMBERS OF CONGRESS. AND HE’S CALLING FOR A BAN ON SO-CALLED “SUPER PACS” THAT CAN SPEND UNLIMITED AMOUNTS OF MONEY ON ELECTIONS, WHILE KEEPING THE NAMES OF DONORS SECRET.
HE SAYS THE COUNTRY WON’T HAVE ELECTION INTEGRITY UNTIL THERE IS CAMPAIGN FINANCE REFORM.
CARLIN MADE HIS COMMENTS AT THE WESTSIDE CONSERVATIVE CLUB IN URBANDALE, A GROUP THAT REGULARLY HOSTS REPUBLICAN CANDIDATES FOR STATE AND FEDERAL OFFICE.
Radio Iowa