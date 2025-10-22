REYNOLDS REVIEWS IOWA DOGE REPORT

GOVERNOR KIM REYNOLDS IS REVIEWING THE REPORT FROM A TASK FORCE OF BUSINESS LEADERS SHE APPOINTED TO REVIEW STATE GOVERNMENT OPERATIONS AND WILL SUBMIT SOME OF THE PROPOSALS TO THE LEGISLATURE IN JANUARY.
IADOGE5 OC…….EVERY SINGLE DAY. :15
REYNOLDS MAY RECOMMEND INCENTIVES THAT ENCOURAGE LOCAL GOVERNMENTS TO SHARE MORE SERVICES AS PART OF A PROPERTY TAX REDUCTION STRATEGY, BUT THE GOVERNOR SAYS THOSE INCENTIVES MUST BE SHORT-TERM RATHER THAN PERMANENT.
IADOGE6 OC…….TO OUR CITIZENS.” :11
REYNOLDS APPOINTED A “DEPARTMENT OF GOVERNMENT EFFICIENCY” OR DOGE TASK FORCE IN FEBRUARY AND THE GROUP OF BUSINESS LEADERS SUBMITTED ITS REPORT TO THE GOVERNOR AT THE END OF SEPTEMBER.
THE 100 PAGE REPORT WAS RELEASED TUESDAY, WITH 45 RECOMMENDATIONS, SOME OF WHICH THE GOVERNOR INDICATED ARE ALREADY BEING DONE.
THOSE INCLUDE THE LEGISLATURE’S REVIEW OF THE PAY AND BENEFITS FOR STATE EMPLOYEES EVERY OTHER YEAR.
REYNOLDS SAYS A TASK FORCE MEMBER’S DISCUSSION OF CHANGING THE IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OR IPERS TO SOMETHING SIMILAR TO A 401K INVESTMENT PLAN ISN’T GOING TO HAPPEN:
IADOGE7 OC……….THE VERY BEGINNING.” :25
EMILY SCHMITT, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER AND GENERAL COUNSEL FOR SUKUP MANUFACTURING, WAS THE GROUP’S CHAIR.
SHE SAYS THEY FOCUSED ON TRYING TO CREATE AN ECOSYSTEM WHERE ALL LEVELS AND AGENCIES OF GOVERNMENT COLLABORATE.
IADOGE8 OC…….WE WORK TOGETHER.” :08
THE GOVERNOR APPEARED TO ENDORSE ONE PROPOSAL IN THE REPORT THAT WOULD LET PRIVATE SECTOR BUSINESSES DIRECTLY ASSESS WORKFORCE-RELATED PROGRAMS AND RECOMMEND CHANGES.
IADOGE9 OC……..BE VERY HELPFUL.” ;12
REYNOLDS SAYS THE STATE SPENDS 400 MILLION DOLLARS A YEAR ON WORKFORCE PROGRAMS AND THE TASK FORCE REPORT SHOWS SOMETHING’S NOT RIGHT IN THAT AREA.
Radio Iowa/file photo