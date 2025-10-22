FREE COMIC BOOKS AT ACME’S TRICK OR READ EVENT

THIS SATURDAY IS ANOTHER FREE COMIC BOOK DAY AT SIOUX CITY’S ACME COMICS.
ACME’S KEVIN MCGARRY SAYS IT’S TIME FOR THEIR ANNUAL “TRICK OR READ” EVENT AT THEIR PIERCE STREET COMIC BOOK STORE:
TRICK7 OC…….WHO COMES IN (2X) :11
MCGARRY SAYS THERE ARE SOME POPULAR CHARACTERS AND HALLOWEEN THEMED FULL-SIZED AND MINI COMICS TO BE GIVEN AWAY TO THOSE WHO ATTEND:
TRICK8 OC……….A LOT OF FUN. :17
MCGARRY SAYS THERE WILL BE A LOT OF OTHER FUN ACTIVITES GOING ON, AND SEVERAL COSTUMED CHARACTERS SHOWING UP TO INTERACT WITH YOU:
TRICK9 OC……GOING TO BE HERE TOO. :15
THEY ENCOURAGE THEIR CUSTOMERS COMING TO THE EVENT TO DRESS UP TOO.
TRICK OR READ TAKES PLACE SATURDAY FROM 11AM TO 4PM AT ACME COMICS AT 1622 PIERCE STREET.