BACON CREEK PARK TO CLOSE FOR HAUNTED HIKE

SIOUX CITY’S BACON CREEK PARK AT 5015 CORRECTIONVILLE ROAD WILL BE CLOSED STARTING AT 10A.M. FRIDAY, OCTOBER 24TH THROUGH 11P.M., SATURDAY, OCTOBER 25TH.
THE TEMPORARY CL;OSURE IS FOR THE SIOUX CITY PARKS AND RECREATION HAUNTED HIKE EVENT IN THE PARK.
ONLY EVENT TICKET HOLDERS WILL BE ALLOWED IN THE PARK DURING THE DESIGNATED EVENT TIMES.
HAUNTED HIKE AT BACON CREEK IS AN OUTDOOR EVENT THAT INCLUDES A SHORT HIKE ALONG THE BACON CREEK TRAIL.
THE EERIE EVENING BEGINS WITH A HAUNTED HAYRIDE FROM THE PARKING LOT TO THE TRAIL ENTRANCE. ACTORS AND VOLUNTEERS FROM THE COMMUNITY WILL WANDER AROUND THE PARK AREA TO CREATE A SPOOKY ATMOSPHERE.
THE EVENT IS FOR ALL AGES.
PRE-REGISTRATION IS REQUIRED AT $10.00 PER PERSON WITH CHILDREN TWO YEARS OLD AND UNDER FREE.
REGISTER BY NOON ON FRIDAY WITH CITY PARKS AND RECREATION.
TICKETS WILL NOT BE SOLD AT THE EVENT.
THE PARK WILL REOPEN FOR GENERAL USE AT 7A.M. ON SUNDAY, OCTOBER 26.