SMOKE ALARMS RESULT IN WEST MIDDLE SCHOOL EARLY DISMISSAL

STUDENTS AT SIOUX CITY’S WEST MIDDLE SCHOOL WERE DISMISSED FOR THE DAY TUESDAY AFTER SMOKE DETECTORS ACTIVATED MID-MORNING AT THE SCHOOL.
STUDENTS AND STAFF WERE FIRST EVACUATED TO WEST HIGH SCHOOL’S GYMNASIUM NEXT DOOR WHILE SCHOOL ADMINISTRATION AND SIOUX CITY FIRE RESCUE INVESTIGATED.
AN OVER HEATED FAN BELT MOTOR WAS IDENTIFIED AS THE CAUSE OF THE ISSUE.
WHILE THE MOTOR WAS BEING FIXED, STUDENTS WERE DISMISSED EARLY.
STUDENTS WHO LEFT THEIR BACKPACKS AND PERSONAL BELONGINGS IN WEST MIDDLE WHEN THE SCHOOL WAS EVACUATED CAN PICK UP THEIR ITEMS AT SCHOOL ON WEDNESDAY.
THERE WILL BE NO PRACTICES OR ACTIVITIES AFTER SCHOOL TUESDAY.
THE DISTRICT ANTICIPATES THAT WEST MIDDLE CLASSES WILL RESUME AS NORMAL ON WEDNESDAY.