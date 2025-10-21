Home Local News SATURDAY IS NATIONAL DRUG TAKE BACK DAY

SATURDAY IS NATIONAL DRUG TAKE BACK DAY

By
Woody Gottburg
-
16
SHARE

SIOUX CITY POLICE WILL TAKE PART IN THE D-E-A NATIONAL DRUG TAKE BACK DAY THIS SATURDAY, OCTOBER 25TH, OFFICER GINA ROBERTS SAYS THEY WILL BE AT TWO LOCATIONS TO HELP PEOPLE SAFELY DISPOSE OF UNUSED PRESCRIPTION MEDICATION;

GINA1 OC…….BOTH LOCATIONS. :13

THE BI-ANNUAL EVENT IS AN OPPORTUNITY FOR PEOPLE TO DROP OFF THE UNUSED PILLS WITH NO QUESTIONS ASKED:

GINA2 OC…….THROUGH THE PROCESS. :12

DURING THE LAST NATIONAL DRUG TAKE BACK, SIOUX CITY POLICE COLLECTED OVER 100 POUNDS OF MEDICATION FOR DISPOSAL.

OTHER SOLID FORMS OF PRESCRIPTION DRUGS WILL NOT BE ACCEPTED:

GINA3 OC……SHARP OBJECTS. ;08

THE D-E-A WILL CONTINUE TO ACCEPT VAPING DEVICES AND CARTRIDGES AT ITS DROP OFF LOCATIONS PROVIDED
LITHIUM BATTERIES ARE REMOVED.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR