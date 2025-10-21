SATURDAY IS NATIONAL DRUG TAKE BACK DAY

SIOUX CITY POLICE WILL TAKE PART IN THE D-E-A NATIONAL DRUG TAKE BACK DAY THIS SATURDAY, OCTOBER 25TH, OFFICER GINA ROBERTS SAYS THEY WILL BE AT TWO LOCATIONS TO HELP PEOPLE SAFELY DISPOSE OF UNUSED PRESCRIPTION MEDICATION;
GINA1 OC…….BOTH LOCATIONS. :13
THE BI-ANNUAL EVENT IS AN OPPORTUNITY FOR PEOPLE TO DROP OFF THE UNUSED PILLS WITH NO QUESTIONS ASKED:
GINA2 OC…….THROUGH THE PROCESS. :12
DURING THE LAST NATIONAL DRUG TAKE BACK, SIOUX CITY POLICE COLLECTED OVER 100 POUNDS OF MEDICATION FOR DISPOSAL.
OTHER SOLID FORMS OF PRESCRIPTION DRUGS WILL NOT BE ACCEPTED:
GINA3 OC……SHARP OBJECTS. ;08
THE D-E-A WILL CONTINUE TO ACCEPT VAPING DEVICES AND CARTRIDGES AT ITS DROP OFF LOCATIONS PROVIDED
LITHIUM BATTERIES ARE REMOVED.