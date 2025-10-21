DAY OF THE DEAD EXHIBIT OPENS AT PUBLIC MUSEUM

A NEW EXHIBIT CELEBRATING DIA DE LOS MUERTOS OR DAY OF THE DEAD, IS NOW ON DISPLAY AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.
EDUCATION COORDINATOR THERESA WEAVER SAYS DIA DE LOS MUERTOS IS A MEXICAN HOLIDAY THAT CELEBRATES DECEASED LOVED ONES THROUGH A COMBINATION OF RITUALS, FOOD, AND FESTIVITIES:
THE ALTARS ARE ELABORATE AND FEATURE PERSONAL MEMENTOS OF LOVED ONES WHO HAVE PASSED, INCLUDING PHOTOS AND SOME OF THEIR FAVORITE THINGS;
WEAVER SAYS SKULLS ARE ALSO AN IMPORTANT PART OF EACH ALTAR:
THIS YEAR’S DISPLAY FEATURES ALTARS CREATED BY MORNINGSIDE UNIVERSITY STUDENTS, IRVING ELEMENTARY FAMILIES, UNITY IN ACTION AND FRIENDS OF THE MUSEUM.
THE ALTARS ARE ON DISPLAY NOW THROUGH NOVEMBER 2ND.
THIS SUNDAY THE PUBLIC MUSEUM WILL HOST A DAY OF CELEBRATION INCLUDING MUSIC, DANCING, REFRESHMENTS, FACE PAINTING, AND CHILDREN’S CRAFTS FROM 1-4PM AND IS FREE TO ATTEND.