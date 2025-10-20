TWO ARRESTS IN MORNINGSIDE STABBING (Update)

TWO INDIVIDUALS HAVE BEEN ARRESTED AND CHARGED RELATING TO AN ASSAULT ON OCTOBER 11TH WHERE A MAN WAS STABBED IN THE HEAD.
OFFICERS LOCATED AND ARRESTED 24-YEAR-OLD TARIQ THOMAS AND 34-YEAR-OLD MARIAH THOMAS AT 2651 S. LYONS AVENUE AROUND 3PM MONDAY FOLLOWING AN ONGOING INVESTIGATION.
POLICE CHIEF REX MUELLER TOLD THE CITY COUNCIL MONDAY THAT HIS OFFICERS HAD BEEN CALLED NUMEROUS TIMES TO THAT ADDRESS:
TARIQ THOMAS IS CHARGED WITH WILLFUL INJURY FOR THE ALLEGED STABBING OF 24-YEAR-OLD SAVILLE THOMAS.
MARIAH THOMAS WAS CHARGED WITH OBSTRUCTION OF JUSTICE FOR HER INVOLVEMENT IN THE INCIDENT.
WILL CORTEZ LIVES IN THE NEIGHBORHOOD AND WOULD LIKE TO SEE AN INCREASED POLICE PRESENCE:
ANYONE WITH ADDITIONAL DETAILS REGARDING THIS CASE IS URGED TO CONTACT THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT INVESTIGATIONS DIVISION AT (712) 279-6390 OR REACH OUT ANONYMOUSLY THROUGH CRIME STOPPERS AT (712) 258-TIPS (8477).