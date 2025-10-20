SALVATION ARMY CHRISTMAS REGISTRATION OPENS

THE SALVATION ARMY OF SIOUXLAND HAS OPENED REGISTRATION FOR ITS 2025 CHRISTMAS ASSISTANCE PROGRAMS.
THE SALVATION ARMY IS ONCE AGAIN OFFERING BOTH FOOD AND TOY ASSISTANCE TO THOSE IN NEED.
THOSE WISHING TO APPLY MUST FIRST CALL THE SALVATION ARMY TO SET UP AN IN-PERSON APPOINTMENT AT THEIR LOCAL OFFICE AT 1415 VILLA AVENUE IN SIOUX CITY..
APPLICANTS MUST KEEP THEIR IN-PERSON APPOINTMENT TO SIT DOWN WITH SALVATION ARMY STAFF AND FILL OUT REGISTRATION FORMS THAT ARE REQUIRED TO APPLY FOR ASSISTANCE.
THE CHRISTMAS ASSISTANCE PROGRAMS ARE DESIGNED TO SERVE FAMILIES WITH CHILDREN RANGING IN AGE FROM INFANTS THROUGH AGE 12.
CALL THE SALVATION ARMY TO FIND OUT WHAT DOCUMENTS YOU NEED TO BRING FOR THE IN-PERSON APPOINTMENTS.
THEY INCLUDE A BIRTH CERTIFICATE FOR EVERY CHILD IN THE HOUSEHOLD, A PHOTO ID FOR EVERY ADULT IN THE HOUSEHOLD, PROOF OF ADDRESS SUCH AS A RENT RECEIPT OR UTILITY BILL, AND PROOF OF INCOME, SUCH AS A CHECK STUB OR A TAX FORM.
THE NUMBER TO CALL IS 712-255-8836.
FOOD AND TOYS WILL BE DISTRIBUTED AT THE VILLA AVENUE OFFICE ON DECEMBER 18 AND 19.