MCGOWAN CAMPAIGN SETS 1ST QUARTER FUNDRAISING RECORD

THE CAMPAIGN FOR CHRIS MCGOWAN, WHO IS SEEKING THE 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT IN IOWA, HAS ANNOUNCED HIS CAMPAIGN HAS ESTABLISHED A FUNDRAISING RECORD FOR FIRST TIME CONGRESSIONAL CANDIDATES IN THE STATE.
IN THE FILING LAST WEEK WITH THE FEDERAL ELECTION COMMISSION, MCGOWAN FOR IOWA REPORTED RAISING OVER $372-THOUSAND DOLLARS IN THE FIRST QUARTER OF THE CAMPAIGN.
THAT EXCEEDS ALL PREVIOUS FUNDRAISING FOR A FIRST TIME REPUBLICAN CANDIDATE WITHOUT A PERSONAL LOAN IN IOWA IN THE FIRST QUARTER OF THEIR CAMPAIGN.
MCGOWAN ISSUED A STATEMENT SAYING HE IS DEEPLY APPRECIATIVE AND HUMBLED BY THE BACKING RECEIVED IN THE CRITICAL FIRST QUARTER OF HIS CAMPAIGN.