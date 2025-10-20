KAUFMANN HOPES TO KEEP IOWA CAUCUSES 1ST IN THE NATION

IOWA G-O-P CHAIRMAN JEFF KAUFMANN IS LEADING A COMMITTEE THAT WILL HELP DETERMINE WHETHER THE IOWA REPUBLICAN PARTY’S CAUCUSES ARE THE FIRST EVENT IN THE 2028 PRESIDENTIAL ELECTION.
KAUFMANN SAYS HE GOT A DIRECT MESSAGE FROM PRESIDENT TRUMP THAT TRUMP WANTED HIM TO LEAD THE REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE’S REVIEW OF THE PRESIDENTIAL NOMINATING PROCESS.
JEFFK1 OC………IS WORKING.” ;11
IOWA, SINCE 1980, HAS HOSTED THE LEAD-OFF VOTING EVENT AS REPUBLICANS CHOOSE A PRESIDENTIAL NOMINEE.
NEW HAMPSHIRE HOLDS THE NATION’S FIRST PRESIDENTIAL PRIMARY, FOLLOWED BY CAUCUSES IN NEVADA AND THEN THE SOUTH CAROLINA PRESIDENTIAL PRIMARY.
KAUFMANN GUIDED THE SAME PANEL FOUR YEARS AGO THAT RECOMMENDED THAT LINE UP IN 2024.
HE CALLS IT THE “CARVE OUT SYSTEM” FOR IOWA AND THE THREE OTHER STATES.
JEFFK2 OC……….CARVE OUT SYSTEM.” ;13
KAUFMANN SAYS HE’S PROUD IOWA CONTINUES TO PLAY A LEADING ROLE IN DEFINING WHAT IT MEANS TO BE A REPUBLICAN AND THE STYLE OF CAMPAIGNING IN IOWA ENSURES CANDIDATES HEAR THE VOICES OF GRASSROOTS VOTERS.
JEFFK3 OC………IT BELONGS HERE.” ;11
IT’S LIKELY THE REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE WILL VOTE NEXT YEAR AND CONFIRM THE DATES FOR STATES TO HOLD VOTING CONTESTS IN THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTION.
THE DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE KICKED THE IOWA DEMOCRATIC PARTY’S CAUCUSES OUT OF THE LEAD-OFF SPOT IN THE 2024 PRESIDENTIAL CAMPAIGN, BUT SOME KEY IOWA DEMOCRATS ARE PUSHING FOR THEIR PARTY TO HOLD PRESIDENTIAL CAUCUSES IN 2028 BEFORE DEMOCRATS IN OTHER STATES VOTE — NO MATTER WHAT THE NATIONAL PARTY SAYS.
Radio Iowa