IT’S NATIONAL SCHOOL BUS SAFETY WEEK

THIS IS SCHOOL BUS SAFETY AWARENESS WEEK.
IOWA STATE TROOPER PAUL GARDNER SAYS DRIVERS NEED TO REMEMBER THE BUSES ARE OUT THERE EVERY WEEK DAY THROUGH THE SCHOOL YEAR.
BUSSAFE1 OC….TO STOP :13
GARDNER SAYS BE AWARE OF THE SIGNALS THE BUSES ARE SENDING.
BUSSAFE2 OC….FLASHING :11
THE IOWA STATE PATROL DOES THE BUS INSPECTIONS FOR THE STATE TO LOOK FOR ANY PROBLEMS.
BUSSAFE3 OC….INSPECT THOSE :15
NATIONAL SCHOOL BUS SAFETY WEEK IS HELD DURING THE THIRD WEEK OF OCTOBER EVERY YEAR.
RADIO IOWA / PAT POWERS