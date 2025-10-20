HOULIHAN KEEPS RUNNING WITH GOAL OF RETURNING TO OLYMPICS

SIOUX CITY’S SHELBY HOULIHAN IS STILL RUNNING AND HOPES TO EARN A SPOT ON THE U.S. OLYMPIC TEAM IN 2028.
HOULIHAN, WHO IS NOW 32 YEARS OLD, IS A MIDDLE DISTANCE RUNNER WHO IS A WORLD RECORD HOLDER IN THE 4 X 1500 METER RELAY.
SHE TOOK PART IN THE 2016 SUMMER OLYMPICS IN RIO, WHERE SHE FINISHED 11TH IN THE 5000 METER FINAL AT AGE 23.
A POSITIVE TEST FOR A BANNED SUBSTANCE IN 2020 RESULTED IN A SUSPENSION FROM THE OLYMPICS THAT TOOK PLACE IN 2021 BECAUSE OF COVID AND THE FOLLOWING ONE.
HOULIHAN SAYS THE SUBSTANCE LIKELY CAME FROM TAINTED FOOD:
SHE TRIED TO PROVE IT WAS TAINTED PORK, BUT THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE REJECTED THAT AND BANNED HER FOR FOUR YEARS:
HOULIHAN TURNED DOWN A PLEA DEAL, INSISTING SHE HAD NOT KNOWINGLY DONE ANYTHING ILLEGAL:
HOULIHAN WAS FORCED BY THE RULING TO TRAIN ALONE FOR THAT FOUR YEARS, AND SHE SPENT $250-THOUSAND DOLLARS TRYING TO PROVE HER INNOCENCE AND ALSO BATTLED THROUGH DEPRESSION.
SHE THEN DECIDED THIS WAS NOT HOW HER RUNNING CAREER WOULD END.
AT AGE 32, SHE RETURNED TO U.S. TRACK AND FIELD AND WON AN EVENT IN AUGUST, AND THEN IN SEPTEMBER TOOK PART IN THE WORLD CHAMPIONSHIPS AND FINISHED 4TH:
HOULIHAN IS A 13 TIME U.S. NATIONAL CHAMPION, WINNING SEVEN INDOOR AND SIX OUTDOOR MIDDLE DISTANCE EVENTS.
