ROTARY CLUB TO HOST LOCAL CANDIDATE FORUMS

THE PUBLIC IS INVITED TO ATTEND MONDAY’S SIOUX CITY ROTARY CLUB MEETING TO HEAR COMMENTS FROM THE CANDIDATES FOR THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD.
THE PUBLIC FORUM WILL START AT NOON AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM LOCATED AT FOURTH AND NEBRASKA STREETS.
NEXT MONDAY, ON OCTOBER 27, THE ROTARY CLUB WILL HOST ANOTHER NOON CANDIDATE FORUM AT THE PUBLIC MUSEUM WITH THE SIX CANDIDATES RUNNING FOR THE CITY COUNCIL.
KSCJ’S “OPEN LINE” IS CONTINUING TO HOLD INDIVIDUAL EXTENDED INTERVIEWS WITH ALL OF THE CANDIDATES OVER THE NEXT TWO WEEKS.LEADING UP TO THE NOVEMBER 4TH GENERAL ELECTION.