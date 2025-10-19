FATAL CRASH IN SIOUX COUNTY

ONE DRIVER HAS DIED AND THE SECOND IS HOSPITALIZED FOLLOWING A TWO VEHICLE CRASH SATURDAY NIGHT IN SIOUX COUNTY.
THE IOWA STATE PATROL SAYS AN EASTBOUND S-U-V CROSSED THE CENTER LINE ON HIGHWAY 18 WEST OF JAY AVENUE SHORTLY AFTER 11PM AND COLLIDED WITH AN ONCOMING WESTBOUND CAR.
THE DRIVER OF THE S-U-V, 21-YEAR-OLD ENRIQUE DE LEON MARTINEZ OF SIOUX CENTER, WAS INJURED AND TAKEN BY AMBULANCE TO A SHELDON HOSPITAL.
THE DRIVER OF THE CAR, 63-YEAR-OLD BRIAN BOUMA OF HULL, WAS FATALLY INJURED IN THE CRASH.
THE ACCIDENT INVESTIGATION IS CONTINUING.