RICKETTS TALKS ABOUT THE SHUTDOWN

Woody Gottburg
WE ARE INTO THE THIRD WEEK OF THE SHUTDOWN OF THE FEDERAL GOVERNMENT.

THE U.S. SENATE HAS FAILED TO PASS EITHER A REPUBLICAN OR DEMOCRATIC VERSION OF A MEASURE TO FUND AND REOPEN SEVERAL SERVICES AND AGENCIES.

REPUBLICAN NEBRASKA SENATOR PETE RICKETTS PUTS THE BLAME ON SENATE DEMOCRATIC MINORITY LEADER
CHUCK SCHUMER:

RICKETTS SAYS IT’S CERTAINLY NOT BETTER FOR THE AMERICAN PEOPLE WHOSE SERVICES ARE DELAYED AND DISRUPTED:

HE SAYS THE FUNDING RESOLUTION IS ALREADY A BI-PARTISAN COMPROMISE:

RICKETTS SAYS SCHUMER IS PREVENTING THE SENATE FROM PASSING A SIMILAR COMPROMISE AGAIN:

RICKETTS SAYS DESPITE THE SHUTDOWN, SENATE REPUBLICANS WERE ABLE TO CONFIRM 107 QUALIFIED NOMINEES, INCLUDING LESLEY WOODS, THE U.S. ATTORNEY FOR NEBRASKA.

THEY ALSO PASSED A NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT.”

 

