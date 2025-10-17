RICKETTS TALKS ABOUT THE SHUTDOWN

WE ARE INTO THE THIRD WEEK OF THE SHUTDOWN OF THE FEDERAL GOVERNMENT.
THE U.S. SENATE HAS FAILED TO PASS EITHER A REPUBLICAN OR DEMOCRATIC VERSION OF A MEASURE TO FUND AND REOPEN SEVERAL SERVICES AND AGENCIES.
REPUBLICAN NEBRASKA SENATOR PETE RICKETTS PUTS THE BLAME ON SENATE DEMOCRATIC MINORITY LEADER
CHUCK SCHUMER:
RICKSCHU1 OC…BETTER FOR US. :21
RICKETTS SAYS IT’S CERTAINLY NOT BETTER FOR THE AMERICAN PEOPLE WHOSE SERVICES ARE DELAYED AND DISRUPTED:
RICKSCHU2 OC……….NOT THIS TIME. :22
HE SAYS THE FUNDING RESOLUTION IS ALREADY A BI-PARTISAN COMPROMISE:
RICKSCHU3 OC………APPROPRIATION BILLS. :24
RICKETTS SAYS SCHUMER IS PREVENTING THE SENATE FROM PASSING A SIMILAR COMPROMISE AGAIN:
RICKSCHU4 OC…….A HYPOCRITE. :18
RICKETTS SAYS DESPITE THE SHUTDOWN, SENATE REPUBLICANS WERE ABLE TO CONFIRM 107 QUALIFIED NOMINEES, INCLUDING LESLEY WOODS, THE U.S. ATTORNEY FOR NEBRASKA.
THEY ALSO PASSED A NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT.”